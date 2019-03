Umfrage: Jeder vierte junge Deutsche stört sich am Moscheen-Bau

Jeder vierte junge Mensch stört sich nach einer Umfrage am Bau von Moscheen in Deutschland. Dies geht aus einer Online-Umfrage des Forsa-Instituts hervor, die der DPA vorliegt. Gut die Hälfte der Befragten glaubt zudem, dass man sich in Deutschland zu Themen wie Migration nicht offen äußern kann, ohne mit bestimmten Konsequenzen rechnen zu müssen.