Syrische Armee wehrt Angriff von Terroristen in Hama ab – mehrere Soldaten tot

#Syrie Les troupes d'#Assad lancent une contre-attaque contre les combattant d'#AnsarTawhid qui ont attaqué et capturé le checkpoint de #Massasnah ay nord d'#Hama

On relève des morts et blessés des deux côtés alors que les tirs sont nourris#AlQaeda #Syria #SAA pic.twitter.com/45qdUAiF47