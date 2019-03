Da wollte wohl jemand mit aufs Boot?! Oktopus klammert sich an Taucher fest – VIDEO

Ein italienischer Taucher ist nach seinem Auftauchen mit einem ungewöhnlichen Problem konfrontiert worden. Ein kleiner Oktopus hatte sich mit seinen Tentakeln an ihm festgeklammert und wollte sich anscheinend nicht abschütteln lassen. Ein entsprechendes Video ist auf Youtube veröffentlicht worden.

Die Aufnahme zeigt, wie der Mann fast drei Minuten lang damit beschäftigt ist, sich von dem Meeresbewohner zu befreien. Sein Freund, der das Ganze gefilmt hatte, half ihm am Ende dabei.

Der Autor des Videos, Giuseppe Tortorella, und sein Freund Roberto waren auf einem Boot von der italienischen Stadt Torre del Greco nach Neapel unterwegs, als Roberto beschloss, in einem Neoprenanzug unter Wasser auf Fischfang zu gehen. Dort hat sich dann ein Oktopus an Robertos Arm festgeklammert. An der Oberfläche befand sich das Meerestier dann auf dem Rücken des Tauchers.