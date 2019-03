Heiß begehrte Ware: Chinesen prügeln sich wegen besonderem Becher – FOTOs & VIDEOs

Laut dem US-Fernsehsender CNN handelt es sich um so genannte Cat Paw Cups. Das Innere der doppelwandigen Becher hat die Form einer Katzenpfote, die erkennbar wird, wenn ein Getränk in das Gefäß gegossen wird.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Trend-Produkt: dm-Klopapier sorgt für Furore – FOTO<<<

cat paw cup from Starbucks China 😮 pic.twitter.com/4pXDO0lbUt — Aaron Ng 🐉 (@aaronykng) 28. Februar 2019

Die Mangelware erschien in einer limitierten Auflage zum Preis von 199 Yuan (26 Euro) am Donnerstag und wurde in weniger als einem Tag ausverkauft. Das Unternehmen verkündete, 1000 Becher sind jeden Nachmittag von Donnerstag bis Sonntag in seinem offiziellen Online-Shop zu bekommen. Die erste Partie soll in weniger als einer Zehntelsekunde ausverkauft worden sein.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Dieser gigantische Wolf verblüfft Netz – FOTOs & VIDEO<<<