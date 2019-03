Stürmischer Rosenmontag: Karnevalszüge in mehreren Städten verschoben

In mehreren Städten starten die Züge am Montag mit mehreren Stunden Verspätung. Bottrop im Ruhrgebiet hat seinen Karnevalszug sogar ganz abgesagt.

„Das ist natürlich für die vielen Engagierten schwer zu verdauen, die Herzblut und Engagement in die Jubiläumsdarstellung, aber auch in die sonstigen guten Ideen aller Karnevalsgruppen für den Rosenmontagszug gesteckt haben”, zitiert die Deutsche Presseagentur Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler. Die Gefahr durch den Sturm sei aber zu groß.

Wegen vorhergesagter Orkanböen: Rosenmontagszug ist abgesagt: Nach dem Jahr 2016 nun schon das zweite Mal — Kirmes erst ab 15 Uhr geöffnet! https://t.co/zFfzo0CXJF — Pressestelle Bottrop (@bottrop) 3. März 2019​

>>>Mehr zum Thema: Droht Rosenmontag wegen Sturm ins Wasser zu fallen?<<<

© REUTERS / Andreas Gebert Erst Putzfrau, dann Kanzlerin? AKK übt das Saubermachen

In Duisburg startet der Zug um zwei Stunden verspätet um 15.11 Uhr. In Ratingen bei Düsseldorf wurde der Zug um fünf Stunden verschoben und startet nun erst um 15.11 Uhr. Aachen will eine Stunde später um 12.11 Uhr starten. Münster verschiebt um zwei Stunden auf 14.11 Uhr. Überall haben die Veranstalter aber bis zuletzt die aktuellen Wetterprognosen im Blick, um zu entscheiden, ob der Zug womöglich sogar ganz abgesagt werden muss.

>>>Weitere Sptunik-Artikel: Pop-Sängerin Sarah Lombardi warnt Frauen vor Kölner Karneval<<<

Zuvor war berichtet worden, dass deutsche Wettexperten für den Rosenmontag eine Sturmwarnung ausgesprochen hatten. Die Stadtverwaltung von Köln und Karnevalsveranstalter hatten dazu Stellung bezogen. Angaben zufolge droht den Städten Köln, Düsseldorf und Bonn eine große Sturmgefahr, bei der sogar 100 km/h Böen möglich sein könnten. „Wenn wir Pech haben, wird Sturmstärke erreicht, im ungünstigsten Szenario auch Orkanstärke", teilte der Experte des Deutschen Wetterdienstes in Essen Gerd Budilovsky mit.