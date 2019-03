Unwetter in Deutschland fordert Todesopfer

Der Vorfall hat sich gegen 08.36 Uhr auf der Bentheimer Straße in Ochtrup ereignet. Der Mann war auf einer Landstraße unterwegs, als der Baum umfiel und das Fahrzeug traf. Der 37-Jährige war auf seinem Fahrersitz eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, so das Portal.

„Der Verdacht liegt nahe, dass das mit dem Sturm zusammenhängt”, zitiert die Deutsche Presseagentur (DPA) einen Sprecher der Kreispolizei Steinfurt. Der Mann aus Ochtrup saß allein im Auto.

Zuvor war berichtet worden, dass die Karnevalszüge in vielen Städten Deutschlands mit mehreren Stunden Verspätung am Montag starteten. Bottrop im Ruhrgebiet hat seinen Karnevalszug sogar ganz abgesagt. Der Grund dafür seien vorhergesagte Orkanböen.