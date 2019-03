Faszinierendes Glühen am Himmel, das „Jesus“ ähnelt – FOTO

Der Einwohner Alfredo Lo Brutto der Stadt Agropoli bemerkte diese ungewöhnliche Erscheinung am Himmel über dem Meer, als er sich zu Hause aufgehalten hatte. Die von Lo Brutto gemachten Bilder zeigen Strahlen eines Sonnenuntergangs am bewölkten Himmel, die an eine Christus-ähnliche Figur oder auch an die Statue Jesu Christi in Rio de Janeiro erinnern.

„Ich war fasziniert von dem Anblick. Ich teile nicht oft Bilder in sozialen Medien, aber als ich das diesmal tat, fühlte ich sofort, dass ich wollte, dass andere es auch sehen. Es war sehr schön“, so Lo Brutto.