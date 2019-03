US-Schauspieler Luke Perry tot

Der beliebte US-amerikanische Schauspieler der Fernsehserie „Beverly Hills, 90210“ Luke Perry ist am Montag an den Folgen eines Schlaganfalls gestoben, meldet die britische Zeitung „The Guardian“.

Laut seinem Agenten, Arnold Robinson, sind Familie und Freude von Perry zum Zeitpunkt des Todes bei ihm gewesen. Am vergangenen Mittwoch war der 52-jährige Hollywood-Star nach einem Schlaganfall in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Robinson zufolge ist Perry nach dem Schlaganfall nicht mehr zu Bewusstsein gekommen.

Internationale Berühmtheit hatte Perry durch die beliebte Fernsehserie „Beverly Hills, 90210“, in der er Dylan McKay spielte, erlangt.

Jüngst hat er in der Jugendserie „Riverdale“ mitgespielt, die in Deutschland auf Netflix läuft.

