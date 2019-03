Ehemalige Synagoge im Elsass mit Hakenkreuzen beschmiert

Das Gebäude diene heute nicht mehr als Synagoge, sondern sei im vergangenen Jahrzehnt in ein Zentrum für Sport und Kultur umgewandelt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur meldete.

Die neuen Schmierereien reihen sich in eine Serie antisemitischer Vorfälle im Elsass ein. Vor rund zwei Wochen schändeten Unbekannte Dutzende Gräber eines jüdischen Friedhofs in Quatzenheim mit blauen und gelben Hakenkreuzen. Am Wochenende stürzten Vandalen einen Gedenkstein für eine von den Nazis zerstörte Synagoge in Straßburg um.

In ganz Frankreich gibt es derzeit eine breite Debatte über Antisemitismus, nachdem das Innenministerium einen sprunghaften Anstieg judenfeindlicher Vorfälle vermeldet hatte. Im Jahr 2018 war deren Anzahl um fast zwei Drittel gestiegen, hieß es.