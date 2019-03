Vermisste Rebecca: Haare und Deckenfasern im Kofferraum entdeckt - Medien

Die Haare sollen laut „Bild“-Zeitung im Kofferraum gefunden worden sein. Das Auto wurde in der Vergangenheit nach Informationen der Berliner Zeitung sowohl von Florian R. als auch von Rebeccas Schwester Jessica benutzt. Zum Zeitpunkt des Verschwindens hat der Schwager nach derzeitigem Kenntnisstand aber keinen Zugriff auf das Auto gehabt, weil Jessica damit unterwegs gewesen sein soll.

Außerdem soll es Chat-Nachrichten von dem 27 Jahre alten Schwager geben, die nicht mit den von ihm gemachten Angaben übereinstimmen. Sie sollen geschrieben und empfangen worden sein, als er nach seinen Angaben angeblich schon schlief. Florian R. soll ausgesagt haben, dass er am Morgen des 18. Februar um 5.45 Uhr nach einer Feier nach Hause gekommen war. In der Nacht oder an dem frühen Morgen verschwand Rebecca aus dem Haus der Schwester und ihres Mannes.

Ob sich der Tatverdacht gegen den am Montag zum zweiten Mal festgenommenen Florian R. damit erhärtet, ist allerdings noch nicht klar. Sowohl Haare als auch Fasern könnten auch auf normalem Wege vor dem Verschwinden der 15-Jährigen in das Auto gelangt sein, hieß es.

Unterdessen schweigt der tatverdächtige Florian R. auch weiterhin. Er soll gegenüber den Ermittlern der Mordkommission lediglich gesagt haben, dass er "nichts dem Verschwinden zu tun" habe man ihm ohne Leiche "nichts anhaben" könne.