Nach monatelanger Wartung: Frankreichs Flugzeugträger zur syrischen Küste ausgelaufen

Der Flugzeugträger und das Flaggschiff der französischen Marine, „Charles de Gaulle“, ist aus Toulon für die Teilnahme an der Arbeit der internationalen Koalition am Kampf gegen die Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) in den östlichen Mittelraum geschickt worden. Dies erklärte Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly.