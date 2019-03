Nach vier Monaten: Höchster Einzelgewinner der Lottogeschichte meldet sich

Vier Monate nach der Ziehung seiner Glückszahlen hat sich der bisher größte Einzelgewinner der weltweiten Lotto-Geschichte erst jetzt gemeldet. Das teilte die US-Lotterie „Mega-Millions“ des US-Bundesstaates South Carolina am Dienstag auf ihrer Webseite mit.

Wie es heißt, hatte eine bislang anonyme Person noch im Oktober einen Jackpot von 1,5 Milliarden US-Dollar (zirka 1,3 Milliarden Euro) geknackt.

Medienberichten zufolge hatten Lotterie-Zuständige in South Carolina, wo der Schein abgegeben wurde, der Person empfohlen, den Gewinnschein zu unterschreiben und das Geld sicher aufzubewahren.

„Wir sind sehr froh, dass unser Gewinner aus South Carolina stammt und sich gemeldet hat, um den Jackpot abzuholen. Wir achten die Entscheidung dieses Menschen, anonym zu bleiben, und erfüllen diesen Wunsch“, betonte der Geschäftsleiter der Lotterien, Hogan Brown.

Ihm zufolge wird der Gewinner eine Einkommenssteuer in Höhe von 61 Millionen US-Dollar zahlen. Diese Mittel würden für die Belange des US-Staates bestimmt sein.

Wie ferner mitgeteilt wurde, habe der Gewinner einen Menschen in einer Warteschlange für den Kauf von Lottoscheinen vorgelassen.

„Eine einfache gute Tat hat zu einem durchschlagenden Ergebnis geführt“, heißt es.

© AP Photo / Nam Y. Huh Dieselben Zahlen 18 Jahre lang: Amerikaner gewinnt in Powerball zwei Millionen Dollar

Statt einer Auszahlung über 29 Jahre habe der Gewinner die Sofortauszahlung gewählt. Den bisher größten Lotto-Sammelgewinn hatten im Januar 2016 drei Spieler in den USA besessen. Damals war der Jackpot der „Powerball“-Lotterie auf 1,586 Milliarden Dollar (1,47 Milliarden Euro) gestiegen.

„Mega Millions“ ist eine US-amerikanische Multistaaten-Lotterie, die in insgesamt 44 Staaten der USA sowie in der Hauptstadt Washington und auf den amerikanischen Jungferninseln angeboten wird.

Am 18. Oktober 2013 fand die letzte Ziehung nach den alten Regeln statt. Dann haben sich die Regeln bei „Mega Millions“ geändert. Der Tipp an sich besteht immer noch aus sechs Zahlen: Es muss auf fünf Zahlen und den Megaball getippt werden. Verändert hat sich die Anzahl, aus denen die Zahlen gewählt werden müssen. So können jetzt Zahlen zwischen eins und 70 ausgewählt und der Megaball zwischen eins und 25 festgelegt werden.