Leadsänger von Sex Pistols zum Selbstmord-Grund von Prodigy-Frontman Keith Flint

Der Musiker erläuterte, dass sie gute Freunde gewesen wären, und gestand, dass die Nachricht über den Tod des Sängers von The Prodigy „ihm das Herz zerschlagen hat“. Rotten zufolge hat ihn keiner geliebt, alle sollen ihn verlassen haben, und dies soll ihn zerstört haben.

Auf die Frage eines Journalisten, ob Drogen ein Grund des Selbstmordes gewesen sein könnten, sagte Rotten, dass dies unmöglich sei. „Sie müssen verstehen, dass wir uns nicht mehr umeinander kümmern. Wenn jemand Hilfe braucht, der soll kommen und mit mir reden. Es ist nicht nötig, zu sterben“, sagte der Sänger.

Er unterstrich, dass eine große Zahl von Menschen in der Rock-Industrie an Einsamkeit leidet, und rief die Musiker auf, einander zu unterstützen.

© AFP 2018 / Ed Jones Neue Details zum Tod von Prodigy-Frontman Keith Flint

Am 4. Mai war bekannt geworden, dass Keith Flint sich das Leben genommen hat. Die Leiche des Sängers der Gruppe The Prodigy wurde in seinem Haus in Dunmow County Essex aufgefunden. Es wurde betont, dass der Grund des traurigen Ereignisses die Depression wegen der Ehescheidung von seiner Gattin Mayumi Kai, mehr bekannt als DJ Gedo Super Mega Bitch, sein könnte.