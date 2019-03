Für „Eternals“-Fans: Marvel Studios sucht nun nach einem schwulen Superhelden

Demnach soll der Schauspieler zwischen 30 und 49 Jahren alt sein und „physisch wie ein Superheld“ aussehen. Das Studio sei offen für die Schauspieler aller ethnischen Gruppen, jedoch würde es für die Rolle „einen offen schwulen Schauspieler bevorzugen“, zitiert das Portal den Marvel-Chef.

In den ursprünglichen Comics „Eternals“ waren alle Charaktere heterosexuell. Daher sei es noch nicht bekannt, ob die Filmautoren einen neuen Helden vorstellen oder sich dafür entscheiden werden, die sexuelle Orientierung einer der bereits existierenden Figuren zu ändern.

© AP Photo / HBO, Keith Bernstein, File „Game of Thrones“: Filmemacher sprechen über großes Finale

Dabei waren in den Marvel-Comics bereits homosexuelle Charaktere erschienen. Der erste offene Schwule wurde der Superheld Jean-Paul Beaubier, bekannt als Northstar.

Im vergangenen September kritisierte der „Game of Thrones“-Star Kit Harington die Marvel-Macher, dass sie keinen schwulen Superhelden hätten. „Es scheint ja ein großes Problem bezüglich Männlichkeit und Homosexualität zu geben“, so der 32-Jährige GOT-Star. Es könne nicht sein, „dass wir niemanden in einem Marvel-Film haben, der im wirklichen Leben schwul ist und trotzdem einen Superhelden spielt. Ich meine, wann wird das passieren?“, so der Schauspieler damals.

Die Comics-Serie „Eternals“ wurde von dem US-amerikanischen Künstler und Schriftsteller Jack Kirby entworfen. Die Geschichte über die Rasse von Übermenschen, die dank den mächtigen kosmischen Entitäten – die Celestials – entstanden sein sollen, bildete die Grundlage ihrer Handlung. Mit der Verfilmung dieser Geschichte wurde die Regisseurin Chloe Zhao beauftragt, die für ihre Filme „The Rider“ (dt.: der Reiter) und „Songs My Brothers Taught Me“ (dt.: Lieder, die mir meine Brüder beigebracht haben) bekannt ist.

´>> Weitere Sputnik-Artikel: Erster Trailer zur letzten Staffel von „Game of Thrones“ veröffentlicht