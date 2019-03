Saudi-Arabien: Gigantische Gasvorräte im Roten Meer entdeckt

Das Rote Meer umspült im Westen die Küsten von Ägypten, Sudan und Eritrea, im Osten – die Küsten von Saudi-Arabien und Jemen.

„Der Energieminister verkündete die Entdeckung gigantischer Gasvorräte im Roten Meer“, berichtet der TV-Sender auf seiner Webseite.

„Al-Arabiya“ führt bisher noch keine Details an.

Der Webseite des TV-Senders zufolge erklärte Al-Falih zudem am Donnerstag, dass das saudische Unternehmen Saudi Aramco Investitionen in mehrere Flüssiggasprojekte in den USA sowie in die Petrochemie-Branche in Südamerika erwäge.