Macrons Appell, Internationaler Frauentag und ganz viel Karneval – Twitter-Gewitter

Mal weniger Politik und mehr Kamellen – so oder so ähnlich könnte man die zurückliegende Woche der Abgeordneten auf Twitter beschreiben. Jede Menge bunte Karnevalsbilder und die politischen Themen, die am Rande des närrischen Treibens Gehör fanden, sehen Sie im Bundestagsgezwitscher der Woche.

Liebe Leser und vor allem die Karnevalsmuffel unter Ihnen, diese Woche müssen Sie bei unserem Twitter-Gewitter aus dem Bundestag ganz stark sein. Denn was sich über die letzten Wochen und Monate ankündigte, wird zum Finale der Fünften Jahreszeit nun klar ersichtlich: Auch Bundestagsabgeordnete können närrisch sein.

So überrascht es nicht, dass am Rosenmontag statt politischer Diskussionen buntes Karnevalstreiben das Twitter-Universum des Bundestags bestimmt. Gut, so ein bisschen politische Botschaft ist dann doch dabei. Die Einen thematisieren den Hambacher Forst…

…Andere posten Bilder von einem Motivwagen, der AfD-Politiker Björn Höcke als Baby von Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels zeigt.

Rosenmontag in Düsseldorf pic.twitter.com/XwPi7H7OXo — Thomas Jarzombek (@tj_tweets) 4. März 2019

Und wieder andere sehen in Karnevalsliedern eine Bestätigung dessen, dass zwei Geschlechter völlig ausreichend sind.

Ich höre heute viele Karnevalslieder. Mindestens jedes zweite hat das glücklich machende Spiel zwischen zwei Geschlechtern, nämlich Mann und Frau, zum Thema. Wann müssen wir damit rechnen, dass die moralisierende links-grüne Kaste versucht, uns auch diese Lebensfreude zu nehmen? — Rüdiger Lucassen, MdB (@MdB_Lucassen) 4. März 2019

Einige wenige bemerken durch die “Helau und Alaaf”-Rufe hindurch, dass in Estland Wahlen stattgefunden haben. Interessant, dass sowohl Christian Lindner (FDP) als auch Goetz Frömming (AfD) sich mit der Estnischen Reformpartei von Katja Kallas offenbar verbunden fühlen.

Gratulation an @kajakallas und die liberale Reformpartei in #Estland. Sie sind aus den Wahlen gestern als stärkste Kraft hervorgegangen — mit einem starken Programm für die Mittelschicht des Landes und klarem Bekenntnis zu souveränem Europa! Motivation für die #Europawahl! CL https://t.co/UVkDvhYSq5 — Christian Lindner (@c_lindner) 4. März 2019

Glückwunsch nach #Estland: Linkes Bündnis abgewählt, Liberalkonservative und Nationalkonservative sind die Gewinner der Wahl. https://t.co/lnoty9TLnj — Götz Frömming, MdB (@GtzFrmming) 4. März 2019

Am Dienstag macht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit einem offenen Brief von sich reden, den er in allen EU-Mitgliedsländern veröffentlichen lässt. Seine Vorschläge, wie man die EU reformieren sollte, gehen auch an unseren Abgeordneten nicht unbemerkt vorbei. Als Europapolitiker von Rang muss natürlich Martin Schulz (SPD) etwas dazu sagen:

Macron wagt viel. Deutschland hat ihn bisher hängen lassen. Doch scheitert er mit seiner mutigen Europapolitik, scheitert vielleicht ganz Europa. Unterstützen wir ihn endlich dabei! Seien wir mit ihm Motor für ein Europa, das seinen Ansprüchen gerecht wird.https://t.co/3770wOgqRg — Martin Schulz (@MartinSchulz) 5. März 2019

Als Weckruf an die GroKo will FDP-Vorsitzender Christian Lindner Macrons Appell verstanden haben.

Ich teile nicht jeden Vorschlag von #Macron, begrüße aber den konstruktiven Beitrag zur Erneuerung Europas. Mir fehlt zum Beispiel mehr Mut, wenn es um Europas Souveränität in der Handelspolitik geht. Es ist ein Weckruf an die #GroKo, die endlich Antworten geben muss. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 5. März 2019

CSU-Politiker Volker Ullrich scheint Macrons Offener Brief am besten gefallen zu haben.

Ein kluger Appell, der dort ein stärkeres Europa fordert, wo es notwendig ist. Wir müssen gemeinsam an Europa arbeiten, auch mit dem Mut zum großen Wurf, bis hin zu Vertragsänderungen. So gelingt der Gegenentwurf zu Nationalisten und Populisten.https://t.co/hzT1u04jEc — Volker Ullrich (@VolkerUllrich) 5. März 2019

So, und jetzt wieder zum Fasching, wie sollte es anders sein. Denn am Dienstag wird eine Hamburger Kita quasi über Nacht berühmt, weil sie Eltern ans Herz legt, bei der Kostümwahl für ihre Kleinen kultursensibel vorzugehen und auf Verkleidungen wie beispielsweise das Indianer-Kostüm zu verzichten. Diktatorisch findet das AfD-Politiker Dirk Spaniel.

„Die sogenannten Indianer gibt es nicht, gab es nie.“ Piratinnen+Meerjungmänner. Keine Scheichs+Prinzessinnen.Eltern dankbar für kultursensibles Verhalten. Merken die nicht, dass sie diktatorischen Vorgaben folgen? #Karneval #Hamburg #Gendergaga https://t.co/NrHh5ozLVU pic.twitter.com/Ntpwegi72J — Dr. Dirk Spaniel (@DirkSpaniel) 5. März 2019

Und auch der Staatssekretär für Bau und Heimat, Marco Wanderwitz (CDU), findet nichts Falsches an Winnetou & Co. und sagt: „Manche Leut haben wirklich einen Knall“.

Nicht zuletzt als (Hohenstein-)#Ernstthaler sage ich mal HILFE! Was soll sowas? #Winnetou spielen die Kinder in unserem Land jedenfalls seit und Dank Karl #May seit vielen Generationen gern. Auch aber nicht nur zu Fasching. Manche Leut haben wirklich einen Knall… https://t.co/vMRW5k5SKj — Marco Wanderwitz (@wanderwitz) 5. März 2019

Zum politischen Aschermittwoch sind bei unseren Abgeordneten offenbar endgültig die Schranken gefallen und es wird munter in alle Richtungen geschimpft.

SPD mal wieder so peinlich: Statt großer Klappe erstmal vor der eigenen Haustür kehren: Was ist mit Korruptionssumpf eurer Partner in Rumänien mit vorbestraftem Vorsitzenden oder mit Mafiakontakten eurer Freunde i. d. Slowakei, die auch bei Aufklärung Journalistenmord versagen? — Thomas Erndl (@TErndl) 6. März 2019

Best of #Karliczek:

❗️queere Eltern schaden Kids

❗️kein 5G-Internet für Milchkannen

❗️1(!) Gesetzentwurf

❗️BAföG-Murks

❗️kein Klimaforschungsprogramm

❗️Schulpflicht statt Klimaprotest

❗️Streit um Ausbildungsvergütung

❗️Zuschauerin Forschungsbonus

❗️Schweigen zu Grenzwerten — Kai Gehring (@KaiGehring) 6. März 2019

Am Donnerstag wird sich im politischen Berlin schon kräftig auf Freitag eingestimmt, denn da ist 1. Internationaler Frauentag und 2. Seit diesem Jahr und nur in Berlin offizieller Feiertag.

Ines Schmidt, @LinksfraktionB: "8. März ist ein Kampftag und wird ein Kampftag bleiben. Solange, bis die strukturellen Benachteiligungen von Frauen beseitigt sind. Das ist nicht nur eine Drohung, das ist ein Versprechen." 💥

Beste. #frauenstreik #8M https://t.co/kaw2vZMO8F — Doris Achelwilm (@DorisAchelwilm) 7. März 2019

Und wenn jemand etwas gegen Gendersternchen und Binnen-“I” hat, dann hat er/sie es eben nicht begriffen…

Mit diesem Ausblick verabschieden auch wir uns in ein langes Berliner Wochenende dank Feiertag und rufen denen, die morgen arbeiten müssen, zu: Trösten Sie sich, auch mit dem Internationalen Frauentag hat Berlin so wenige Feiertage im Jahr wie kaum ein anderes Bundesland.