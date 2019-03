Massenabschaltungen von Strom in ganz Venezuela

Massenhafte Stromabschaltungen sind in 21 der 23 Bundesstaaten von Venezuela sowie in der Hauptstadt Caracas registriert worden, schreibt die Zeitung „Nacional“.

Wie ein Sputnik-Korrespondent vor Ort berichtet, liegt die U-Bahn in Caracas wegen des Stromausfalls lahm. Auch der Mobilfunkverkehr ist gestört.

© REUTERS / Miraflores Palace Weitere US-Sanktionen gegen Venezuela: Maduros Umfeld im Visier

Die Nationale Korporation für Stromenergie Venezuelas hatte zuvor eine Diversion im Wasserkraftwerk „El-Guri“, der größten Energieanlage des Landes, gemeldet. El-Guri im Bundesstaat Bolivar galt im Januar 2016 als das viertstärkste Wasserkraftwerk nach dem chinesischen Wasserkraftwerk „Sanxia“, dem brasilianisch-baraguayischen „Itaipu“ und dem chinesischen „Xiluodu“.

In Venezuela war es am 21. Januar zu Massenprotesten gegen den wiedergewählten Präsidenten Nicolás Maduro gekommen, der kurz davor vereidigt worden war. Am 23. Januar erklärte sich der Parlamentschef Juan Guaidó eigenständig zum Interimspräsidenten. Etliche westliche Länder haben Guaidó als Staatschef anerkannt. Maduro nannte Guaidó eine Marionette der USA. Russland, China und einige andere Länder haben Maduro als legitimen Präsidenten Venezuelas unterstützt.