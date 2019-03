Aldi verklagt Lidl: Discounter-Krieg in USA bricht los

Die beiden deutschen Discounterketten Aldi und Lidl sind direkte Konkurrenten – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch international. In den USA hat nun Aldi den Wettbewerber verklagt. Dabei geht es um angebliche Verletzung von Geschäftsgeheimnissen.

Deutsche Lebensmittelketten wie Aldi und Lidl sind auch im Ausland wegen ihrer niedrigen Preise sehr beliebt. So ist Aldi Süd auch in den USA bereits seit den 1970-er Jahren vertreten und hat dort deutlich über tausend Filialen.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Aldi: Designer-Artikel und Mode-Guru sollen es jetzt richten<<<

2017 drang dann auch Lidl in den amerikanischen Markt ein. Der Erfolg hielt sich aber zuletzt in Grenzen.

Dennoch ist die Konkurrenz zwischen den beiden Discountern ständig zu spüren.

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE Zum Einkauf ins Erdgeschoss: Aldi baut Mietwohnungen auf seine Läden

Nun will Aldi in die Offensive gehen. Der Konzern in den USA hat seinen Wettbewerber verklagt – und zwar wegen mutmaßlicher Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, wie die WirtschaftsWoche berichtet.

Die Klage wurde bereits am 1. März bei einem Bezirksgericht im Bundesstaat Carolina eingereicht.

Konkret soll der Konzern eine ehemalige Aldi-Immobilienmanagerin beschuldigen, trotz Wettbewerbssperre und Verschwiegenheitsvereinbarung zu Lidl US übergelaufen zu sein und dort vertrauliche Informationen weitergegeben zu haben. Zudem soll sie auch weitere Aldi-Mitarbeiter angestiftet haben, Lidl US sensible Informationen über Expansionsstrategien zu verraten.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Sexismus als Unterhaltung? Lidl löst mit „Loch ist Loch“-Post Kontroverse aus<<<

Aldi sieht damit nun seine Immobilienstrategie sowie Expansionspläne in Gefahr und will dementsprechend dagegen vorgehen.

Lidl hat die Anschuldigungen noch nicht kommentiert.