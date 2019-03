Syrien: Tote und Verletzte bei Explosion nahe Palmyra – TV-Sender

„Acht Zivilisten kamen bei der Explosion einer Mine, die Terroristen des ‚Islamischen Staates‘ im Dorf Arak in der Wüste nahe Palmyra gelegt hatten, ums Leben. Weitere elf Menschen wurden verletzt", heißt es in der Mitteilung.

Derartige Vorfälle ereignen sich nicht selten in Syrien, weil die IS-Terroristen Sprengsätze beim Verlassen der von der syrischen Armee zurückeroberten Städte oft Sprengsätze eingelegt haben.

So waren zwei Kinder bei der Explosion einer Mine im Dorf Nadschm al-Suchur in der syrischen Provinz Hama bereits getötet worden. Am 26. Februar war ein Bus in der Nähe des Ortes Vadi al-Azib unweit der Stadt Salamiyya auf ein eMIne gefahren, wobei 24 Menschen umgekommen waren.