Adidas zahlt Fußballerinnen gleiche Prämie für WM-Titel wie Männern

Der Sportartikelhersteller Adidas will seinen Frauenfußball-Teams nach einem möglichen Gewinn des WM-Titels im Sommer die gleiche Prämie zahlen wie den männlichen Athleten im vergangenen Jahr. Dies teilte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Samstag mit.

Das fränkische Unternehmen glaube daran, „die nächste Generation weiblicher Athleten mit dem Durchbrechen von Grenzen zu inspirieren”. So wurde Vorstandsmitglied Eric Liedtke am Samstag auf Twitter zitiert. Männer-Weltmeister Frankreich wurde beim Titelgewinn 2018 vom Adidas-Konkurrenten Nike ausgerüstet. Die Frauen-WM findet vom 7. Juni bis zum 7. Juli in Frankreich statt.

Laut Medien hatten 28 Nationalspielerinnen der USA zuvor ihren eigenen Verband wegen Diskriminierung verklagten. Die Vorwürfe in der Klageschrift, die am Weltfrauentag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht worden war, reichen von schlechterer Bezahlung im Vergleich zu Männern bis hin zum schlechteren Zustand der Spielfelder, auf denen sie ihrem Job nachgehen.

