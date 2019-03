Wikipedia läuft Sturm gegen Urheberrechtsreform und droht mit Abschaltung

Die Betreiber der Online-Enzyklopädie Wikipedia haben sich offenbar den Protesten gegen die EU-Urheberrechtsreform angeschlossen. Laut dem Beschluss der Autoren wird die Internetseite am 21. März nicht abrufbar sein.

Wikipedia-Administrator Thomas Planinger bestätigte in einem Twitter-Beitrag: „Ja, die deutschsprachige Wikipedia, die Platz sieben unter den am häufigsten aufgerufenen Webseiten im deutschen Sprachraum belegt, wird am 21.03. für 24 Stunden keine enzyklopädischen Inhalte präsentieren”.

Eine Vorwarnung an alle Nutzerinnen und Nutzer der #Wikipedia: Am 21. März 2019 wird die deutschsprachige Wikipedia für 24 Stunden aus Protest gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform nicht erreichbar sein. Dieser Protest wurde von den Autoren der Wikipedia beschlossen. — Thomas Planinger (@plani13) 8 марта 2019 г.

Ja, die deutschsprachige #Wikipedia, die 7. häufigst aufgerufene Website im deutschen Sprachraum, wird am 21.3. für 24h keine enzyklopädischen Inhalte präsentieren. Und ab dem 22.3. um 00:00 Uhr wieder wie gewohnt für euch da sein. Also kein Grund zur Panik. — Thomas Planinger (@plani13) 8 марта 2019 г.

© AFP 2018 / dpa / Daniel Reinhardt Urheberrechtsreform:Auch Mittwoch wieder Demonstrationen in deutschen Städten gegen „Upload-Filter“

Nutzer, die die Seite an diesem Tag aufsuchen, werden ein Hinweis-Banner statt der gewünschten Artikel zu sehen bekommen, mit dem die Plattform die Beweggründe für ihren Protest erklärt. Wörtlich wird es dort heißen: „Die geplante Reform könnte dazu führen, dass das freie Internet erheblich eingeschränkt wird”.

In der Kritik steht vor allem Artikel 13 des Reformwerks, wonach Plattformen wie Youtube verpflichtet werden, urheberrechtlich geschützte Inhalte zu veröffentlichen, wenn ihre Anbieter dafür über eine Vereinbarung entlohnt werden

Dadurch würde der Informationsfluss im Netz behindert, befürchten die Teilnehmer der Protest-Aktion.