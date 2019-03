Britische Ermittler bestätigen: Prodigy-Frontman erhängte sich

Britische Ermittler haben bestätigt, dass der Frontman der Technoband The Prodigy Keith Flint Selbstmord begangen hatte. Dies berichtet die Zeitung „Telegraph“ am Montag.

Wie die Gerichtsmedizinerin Lynsey Chaffe am Montag erklärte, soll Flint durch Erhängen gestorben sein.

„Die Polizei war vor Ort, alle Protokolle wurden befolgt und sein Tod wurde als nicht verdächtigt eingestuft“, zitiert das Blatt ihre Worte.

„Er beging Suizid": Instagram-Profil von Prodigy zum Tod von Keith Flint

Sie fügte hinzu, dass die Ermittlungen bis zum Eintreffen der Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung fortlaufen würden.

Am 4. März wurde Keith Flint in seinem Haus in Essex tot aufgefunden. Daraufhin wurden im Instagram-Account von The Prodigy Informationen veröffentlicht, wonach Flint Selbstmord begangen habe.

