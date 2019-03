Syrische Militärs wehren Attacke von Selbstmordattentätern in Hama ab

Die syrische Armee hat am Dienstag eine Attacke von Terroristen in der Nähe der Stadt Mhardeh im Norden der syrischen Provinz Hama abgewehrt, meldet die Nachrichtenagentur Sana.

Das bestätigte eine syrische Militärquelle gegenüber Sputnik. Syrische Militärs eliminierten dabei eine große Zahl an Kämpfern. Laut der Militärquelle sprengten sich zwei Selbstmordattentäter nahe einer Stellung der syrischen Armee in die Luft, wobei ein Soldat getötet und vier weitere verletzt wurden.

Medienberichten zufolge führt Syrien von Anfang März in an der Grenze zwischen den Provinzen Hama und Idlib gelegenen Gebieten eine groß angelegte Operation gegen Terroristen-Formationen durch, die an der Seite der Al-Nusra-Front* kämpfen.

*Terrorvereinigung, in Russland verboten