Details über Neuheiten bei nächsten iPhones durchgesickert

Mit einem Ultra-Weitwinkelobjektiv zusätzlich zu den beiden bisherigen Kameras will sich das US-Unternehmen an die Spitze im Branchentrend setzen. Auf die Triple-Kamera mit drei Objektiven setzen bereits renommierte Smartphone-Hersteller wie Samsung oder Huawei. Sie bauen drei und zum Teil auch vier Linsen in ihre Top-Modelle ein, um die Bildqualität zu verbessern.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Durch diesen Fehler können iPhones-Benutzer belauscht werden – Medien<<<

© Foto : Pixabay Die am meisten erwarteten Smartphones 2019 – Business Insider

Als weitere Neuheit will Apple eine verbesserte Version der Gesichtserkennungs-Funktion Face ID implementieren. Unter anderem wird erwartet, dass die neuen iPhones mit ihrer Batterie drahtlos andere Geräte aufladen können.

Nach Experten-Prognosen wird der Konzern weiterhin seinem hauseigenen Lightning-Anschluss statt eines USB-C-Anschlusses treu bleiben.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Faltbares Smartphone: Will Apple uns veräppeln?<<<