Nach über 20 Jahren im Cockpit: Falscher Pilot festgenommen

Wie konnte das passieren: Über 20 Jahre lang flog in Südafrika ein Mann als Pilot Passagiermaschinen, ohne eine entsprechende Ausbildung absolviert zu haben. Der Mann, der für die Fluglinie South African Airways (SAA) gearbeitet hatte, ist laut einem Polizeisprecher am Montag wegen Urkundenfälschung festgenommen worden.

Laut der Airline hatte der Pilot bereits bei seiner Einstellung angegeben, im Besitz einer Lizenz für große Passagierflugzeuge zu sein. In Wirklichkeit verfügte er aber lediglich über einen Flugschein für kleine Flugzeuge. Die Urkunde zur Flugberechtigung großer Maschinen war gefälscht.

Aufgeflogen war der Fall bereits im November 2018, als ein Airbus A340-600 mit Ziel Deutschland in Turbulenzen geraten war. Chandler musste als Ko-Pilot ein Ausgleichsmanöver fliegen. Bei den anschließenden Sicherheitsüberprüfungen der Crew flog der der Betrug dann auf. Neben der Festnahme in dieser Woche erwartet den falschen Piloten noch eine weitere Strafe: Die Fluglinie will umrechnet Hunderttausende Dollar an Lohnzahlungen von dem Mann zurückfordern.

Vorerst musste der Pilot eine Kaution von umgerechnet rund 350 Dollar hinterlegen. Er soll dann am 15. Mai vor Gericht erscheinen. Wie viele Passagiere der Pilot in seiner langjährigen Karriere flog, wurde offiziell nicht bekannt. Da Chandler aber seit 1994 bei der Fluglinie angestellt war, könnte sich die Zahl seiner Fluggäste auf viele tausend Menschen summiert haben.

