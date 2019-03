Lügenbeichte von Popstar: Lena Meyer-Landrut macht emotionales Statement

Um Lena Meyer-Landrut wird es nicht ruhig. In der letzten Zeit hatte sie es nicht einfach, konnte aber viel über sich lernen. Im Januar hatte die 27-Jährige nach acht Jahren Beziehung zu Max von Helldorff die Trennung verkündet.

„Du sollst nicht lügen. ABER ‚das sagt man nicht‘, ‚das ist respektlos‘, ‚das ist unangebracht‘ und ‚das ist unhöflich‘! Das heißt, eigentlich sollen wir nicht lügen, manchmal aber schon“, schreibt Lena in einem Instagram-Posting.

Die frühere ESC-Gewinnerin fügte dann hinzu: „Ich will das nicht mehr. Ich will es echt, ich will es ehrlich. Ich will nicht zurückhalten, ich will nichts verschönern. Die Dinge sind, wie sie sind, und nur, wenn wir sie so ansprechen, können wir sein, wer wir sind.“

Die Fans grübeln nun darüber nach, ob es sich dabei um Reflexion oder eher einen PR-Schachzug handelt.