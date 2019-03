Trotz Verbot in Europa: USA sehen keinen Grund für Flugverbot der Boeing 737 MAX 8

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) sieht weiter keinen Anlass für ein vorübergehendes Flugverbot für Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 8. Dies teilte die Behörde in ihrem Twitter-Account mit.

„Bis jetzt zeigt unsere Überprüfung keine systematischen Probleme mit den Betriebseigenschaften (des Flugzeugs Boeing 737 MAX 8 – Anm. d. Red.)“, heißt es in der offiziellen Mittelung.

© REUTERS / Paul Hanna Deutscher Luftraum für Boeing 737 Max 8 gesperrt – Ministerium

Es gebe „keine Grundlage“ für ein Flugverbot. Darüber hinaus verwies die FAA darauf, dass andere Zivilluftfahrtbehörden auch keine Daten zur Verfügung gestellt hätten, die „diese Aktion rechtfertigen“ würden.

Am Dienstag war berichtet worden, dass die europäische Flugaufsicht EASA ein Flugverbot für die Boeing 737 MAX erteilt habe. Die EASA folgte damit der Entscheidung zahlreicher EU-Staaten, die nach dem Absturz zweier Maschinen den Luftraum für diesen Flugzeugtyp gesperrt haben. Der Absturz in Äthiopien, bei dem 157 Menschen ums Leben kamen, war der zweite mit diesem Modell nach einem Flugzeugunglück in Indonesien im Oktober.

Die russische Fluglinie S7 hat am Dienstagabend mitgeteilt, dass sie alle Flüge von Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX ab dem 13. März einstellt.

Am vergangenen Sonntag war ein Flugzeug der Linie „Ethiopian Airlines” mit 149 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern an Bord sechs Minuten nach dem Start abgestürzt. Überlebende gab es keine. Die Absturzursache ist bislang unklar.