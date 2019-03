Terroranschlag geplant: Bandit während Sondereinsatz bei Wolga-Großstadt eliminiert

In der Nacht auf Mittwoch bekamen die Behörden des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB demnach Informationen über den Aufenthalt einer bewaffneten Person in einem privaten Haus im Dorf Jekaterinowka in der Region Samara, die einen Terroranschlag geplant haben soll. Die Entscheidung über seine Festnahme wurde getroffen.

© Sputnik / Alexander Wilf Von 997 auf 9: Putin meldet starken Rückgang von Terrorverbrechen in Russland

Laut der offiziellen Mitteilung wurde dem Verbrecher vorgeschlagen, die Waffen niederzulegen und sich den Behörden zu stellen. Der Mann habe aber das Feuer auf die Sicherheitsbeamten eröffnet und eine Granate eingesetzt. Dabei sei er eliminiert worden.

Laut vorläufigen Angaben war der Bandit Anhänger einer internationalen Terrororganisation und pflegte Kontakte zu Gleichgesinnten im Ausland. Er soll geplant haben, einen selbstgemachten Sprengsatz in Menschenmengen einzusetzen.

Vor Ort seien Waffen, Munition und eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung gefunden worden.