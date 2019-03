Ausbleibender Regen bereitet Sorgen auf Urlaubsinsel Mallorca

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, hat der ungewöhnlich regenarme Winter auf Mallorca den Wasserstand der Stauseen Cúber und Gorg Blau erheblich sinken lassen. So führten die beiden Speicherbecken im Moment sieben Prozent weniger Wasser als vor einem Jahr und seien aktuell nur zu etwa 62 Prozent gefüllt.

Laut den örtlichen Wasserwerken Emaya wird es ein „Besorgnis erregendes Frühjahr“, wenn die Trockenheit weiter anhält.

Gleichzeitig wird betont, dass die Wasserversorgung zunächst nicht gefährdet sei.

So sei im Moment auch die Regenzeit noch nicht vorbei. Im vergangenen Jahr habe es im März an zwei Tagen so viel geregnet, dass sich die Stauseen am letzten Wochenende des Monats komplett gefüllt hätten. Darauf hoffen offenbar die Inselbehörden auch in diesem Jahr.

Der balearische Umweltminister Vicenç Vidal betonte in diesem Zusammenhang, dass seine Regierung wichtige Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung der Insel bereits ausgeführt habe.

Man sei für eine mögliche Trockenperiode bestens gerüstet, so Vidal.