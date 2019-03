Dieser Mann segnet russische Raketen beim Weltraumstart – Nasa publiziert Foto

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat ein Foto des Seelsorgers des russischen Staatskonzerns Roskosmos publiziert. Vater Sergij ist Vorsteher der Kirche des heiligen Erzmärtyrers Georgi in der Stadt Baikonur in Kasachstan.

„Ein russisch-orthodoxer Priester, Vater Sergij, posiert einem Fotografen beim Warten auf einen Zug, der die Sojus-Rakete zur Startrampe transportiert“, hieß es in der Überschrift zum Foto, das die Nasa via Flickr publizierte.

Vater Sergij steht dort in einer Jacke mit der Aufschrift „Seelsorger von Roskosmos“. An seiner Brust prangt eine Abbildung der Sojus-Rakete. An den Ärmeln ist die russische Trikolore zu sehen.

Vater Sergij segnet eine Sojus-Trägerrakete beim Weltraumstart

Wie ein Roskosmos-Vertreter sagte, trägt Vater Sergij seinen Titel schon seit langem. Doch zuvor sei er auf dem Weltraumbahnhof entweder im Priestergewand oder im Anzug von Roskosmos-Mitarbeitern – einer blauen Jacke — erschienen.

Vater Sergij weiht die Raketen, die von Baikonur starten, seit 1998 ein. Er gehört auch der Staatskommission an, die die Zusammensetzung der Flugteams bestätigt.

