Trotz Sicherheitsvertrauen: Boeing empfiehlt weltweites Startverbot für 737 MAX

Obwohl der US-Flugzeugbauer Boeing weiterhin volles Vertrauen in die Sicherheit seiner Flugzeuge 737 MAX hat, hat er der US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) im Interesse der Öffentlichkeit empfohlen, ein zeitweiliges Startverbot für alle Maschinen dieses Typs weltweit zu erlassen. Das folgt aus einer Mitteilung von Boeing.

„Boeing zweifelt nach wie vor nicht an der Sicherheit seiner Flugzeuge 737 MAX. Dennoch hat Boeing nach Konsultationen mit der US-Luftfahrtbehörde (FAA), der US-Verkehrsbehörde (NTSB), den Luftfahrtbehörden und deren Kunden in der ganzen Welt der FAA empfohlen, die Flüge der gesamten weltweiten B-737-MAX-Flotte von 371 Maschinen zeitweilig einzustellen“, heißt es.

Es handele sich hierbei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Diese verfolge das Ziel, die Luftfahrt-Öffentlichkeit zu beruhigen, dass das Flugzeug dieses Typs sicher sei.

© REUTERS / Edgar Su Europäische Luftfahrtbehörde EASA stoppt alle Flüge mit Boeing 737 MAX

Am Dienstag war berichtet worden, dass die europäische Flugaufsicht EASA ein Flugverbot für die Boeing 737 MAX erteilt habe. Die EASA folgte damit der Entscheidung zahlreicher EU-Staaten, die nach dem Absturz zweier Maschinen den Luftraum für diesen Flugzeugtyp gesperrt hatten. Der Absturz in Äthiopien, bei dem 157 Menschen ums Leben kamen, war der zweite mit diesem Modell nach einem Flugzeugunglück in Indonesien im Oktober.

Am vergangenen Sonntag war eine Boeing 737 der Fluggesellschaft „Ethiopian Airlines” mit 149 Passagieren und acht Besatzungsmitgliedern an Bord sechs Minuten nach dem Start abgestürzt. Überlebende gab es keine. Die Absturzursache ist bislang unklar.