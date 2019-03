Diese Nahrungsmittel sind ab 30 tabu

Haben Sie Ihren 30. Geburtstag schon hinter sich? Dann sollten Sie einmal einen genauen Blick auf Ihren Speiseplan werfen. Experten in diesem Bereich empfehlen, den Konsum einiger Nahrungsmittel in diesem Alter maximal zu reduzieren. Darüber schreibt die Zeitung „Wetschernjaja Moskwa“ am Donnerstag.