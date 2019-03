Bei „Cacatov“ (vom Wort „Molotov-Cocktail“) handelt es sich um eine Flasche mit menschlichem oder Hundekot, hieß es.

„Wie in einem Dienstschreiben stand, haben bereits die Teilnehmer der Gelbwesten-Proteste in Frankreich diese „Waffe“ genutzt“, so die Zeitung.

>>>Mehr Artikel: „Weniger Militärs als in Paris“: Französischer Abgeordnete entlarvt Krim-Mythos<<<