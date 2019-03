Klimastreik von Studenten in Paris

Erwartet wird, dass Tausende Protestler, darunter Studenten, Lehrer und Eltern, am 15. März an einem Klimastreik in Paris teilnehmen. Die Klimaschutzbewegung #FridaysForFuture, deren Gallionsfigur die schwedische Studentin Greta Thunberg ist, verbreitete sich auf der ganzen Welt.