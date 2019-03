Anschlag in Neuseeland: Terrorforscher kritisiert Internetkonzerne

Bei dem Terrorangriff auf zwei Moscheen in der Stadt Christchurch in Neuseeland sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Der Angreifer führte dabei intensiv Accounts in den sozialen Netzwerken und übertrug seine Tat live. Der Terrorismus-Experte Peter Neumann hat nun mehr Hilfe von Internetkonzernen im Anti-Terror-Kampf eingefordert.