Gelbwesten rufen am letzten Tag von Macrons „Großen Debatten“ erneut zu Protesten auf

Am 16. März, dem letzten Tag von Macrons dreimonatigen landesweiten „Großen Debatten“, protestieren die Gelbwesten zum 18. Mal in Folge in Paris. Laut dem französischen Innenministerium nahmen am letzten Protest 26.000 Menschen teil. Zum Vergleich: Bei den ersten Demonstrationen wurden 282.000 Personen gezählt.