Modegrüße aus Moskau: Russische Designerin kleidet Weltstars ein

Von der Upper Eastside in New York bis zum Roten Teppich Hollywoods: US-Stars und Sternchen lieben die Schneiderkunst der russischen Modedesignerin Yulia Yanina. Ihre zauberhaften blumig-duftigen Kreationen begeistern mittlerweile weltweit die berühmten Damen. Models, Schauspielerinnen, Sängerinnen: alle schwören auf den besonderen Stil der Russin.

Seit 1993 kreiert die russische Designerin Yulia Yanina zauberhaft-romantische Mode in ihrer Atelier-Villa in der Nähe des Roten Platzes. „Die moderne Frau geht heute zu Yanina, wie einst Frauen auch Dior in den 50er Jahren aufsuchten … wegen einer wunderschönen Robe: In Luxus gewandet und der Bewunderung gewiss.“

© Foto: yaninacouture Sängerin Lady Gaga in Yanina Couture – sie tritt hier bei der Eröffnung des Parker Instituts in L.A. 2016 auf

Der Stil des renommierten russischen Modehauses ist unverwechselbar: Die Liebe zu russischen Traditionen und der Kultur spiegelt sich in klassischen wie extravaganten Modellen wider. So sind die Kleider aufwendig bestickt und zeigen oft traditionelle Motive wie Mohnblüten, Pfauen, Schwäne.

© Foto: yaninacouture Filmschauspielerin Emily Blunt trägt Yanina Couture bei der Filmpremiere von Mary Poppins 2019

Ihre Haute Couture wird weltweit geschätzt und so überrascht es nicht, dass ihre Kreationen die erste Wahl bei den Damen der High Society sind, wenn sie unter Blitzlichtgewitter bei Filmpremieren, Konzerten oder bei der Oscarverleihung über den Roten Teppich wandeln.

© Foto: yaninacouture Schauspielerin Emma Roberts bei den Oscars 2019 in L.A. Hier ist die Nichte von Julia Roberts bei der „Vanity Fair“-Party in Beverly Hills in Yanina Couture

© Foto: yaninacouture Sängerin Gwen Stefani in Yanina Couture bei der Oscar-Party des Magazins Vanity Fair 2016

© Foto: yaninacouture Paris Hilton in einem glamourösen Abendkleid von Yulia Yanina