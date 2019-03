US-Militärflugzeug über Nordosten Russlands gesichtet

Ein US-Militärflugzeug hat am Samstag im Rahmen des Vertrags über den offenen Himmel einen Überwaschungsflug über dem Territorium Russlands absolviert. Dies berichtete das Webportal PlaneRadar.

Demnach wurde die Boeing OC-135B mit dem Luftfahrzeugkennzeichen 61-2670 und dem Rufkennzeichen OSY12F am Samstagnachmittag von Empfangsgeräten in den Städten Anadyr und Pewek im Autonomen Kreis der Tschuktschen im Fernen Osten Russlands geortet. Der Flug wurde in einer Höhe von 10,2 Kilometern durchgeführt.

​Die nicht für den Waffeneinsatz geeignete Maschine OC-135B und die Ausstattung waren von einem internationalen Team untersucht worden, darunter auch von russischen Spezialisten. Dies schließt die Nutzung von technischen Mitteln aus, die im Vertrag über den Offenen Himmel nicht vorgesehen sind.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: USA bereit zur Eindämmung Russlands in der Arktis — General<<<

Der Vertrag über den „Offenen Himmel" (OH-Vertrag; auch „Open Skies") wurde 1992 unterzeichnet und gilt als eine vertrauensbildende Maßnahme in Europa nach dem Kalten Krieg. Er ist seit dem Jahr 2002 in Kraft und ermöglicht den Teilnehmerländern, offen Informationen über Streitkräfte und Veranstaltungen von einander zu sammeln. Dem Vertrag gehören die Mehrheit der Nato-Länder, Russland, Weißrussland, die Ukraine, Georgien, Bosnien und Herzegowina sowie die neutralen Länder Schweden und Finnland an.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Mit neuem Atomeisbrecher dominiert Russland die Arktis<<<