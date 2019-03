Heftiger Busunfall in Mönchengladbach – Dreizehn Verletzte – FOTO

Erst krachen zwei Autos ineinander, dann wird ein Bus in den Unfall verwickelt. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände sind in Mönchengladbach mehr als ein Dutzend Menschen im Krankenhaus gelandet.

Der Vorfall hat sich am Samstagabend ereignet. Bei einem heftigen Unfall mit einem Linienbus sind in Mönchengladbach neun Menschen schwer und vier weitere leicht verletzt worden, meldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Sonntagmorgen.

​Auslöser war demnach ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Einer der Wagen krachte daraufhin frontal in den entgegenkommenden Bus, der dann in den Straßengraben rutschte. Die drei Insassen der beiden Autos — ein Mann und zwei Frauen — wurden schwer verletzt. Im Bus gab es zehn Verletzte, sechs von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Alle Unfallopfer kamen ins Krankenhaus.

