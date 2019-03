Schüsse in Utrecht: Bürgermeister spricht von drei Toten

Laut dem Utrechter Bürgermeister Jan van Zanen sind zudem neun Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Zanen ging von einem Terrorakt aus.

Die Polizei hat inzwischen drei Todesopfer bestätigt. Der Täter ist nach wie vor flüchtig. Zuvor hatte die Polizei ein Foto von ihm veröffentlicht. Bei dem Angreifer handelt es sich um den 37-jährigen Gökmen Tanis, der in der Türkei geboren worden sein soll.

LET OP: Nieuwe foto van de 37-jarige Gökmen Tanis die verdacht wordt van de aanslag in de tram in #Utrecht waarbij 3 doden en 9 gewonden zijn gevallen. #24oktoberplein pic.twitter.com/gbpkomncJm — Terreur Nieuws (@DreigingNL) March 18, 2019

Ein türkischer Geschäftsmann in Utrecht sagte gegenüber BBC Turkey, dass Gökmen im Tschetschenien-Krieg gekämpft habe. Vor einigen Jahren sei er wegen Kontakten zur Terrormiliz Islamischer Staat* (IS) festgenommen und wieder freigelassen worden.

Am Montagvormittag waren in Utrecht an mehreren Stellen, darunter in einer Straßenbahn, Schüsse gefallen. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sprach von einem „Anschlag”: „Unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden”, so Rutte. Gewalt habe unschuldige Menschen getroffen. „Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation.” Es werde alles versucht, um den oder die Täter zu fassen.

Die Stadt rief die Einwohner am Nachmittag auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

*Terrororganisation, in Russland verboten