Polizei: Verdächtiger von Utrecht festgenommen

Es sei aber unklar, inwieweit er beteiligt gewesen sei. Der Vorwurf laute auf Verdacht des Totschlags mit einem terroristischen Motiv.

In der niederländischen Stadt Utrecht wurden am Montag bei einer Schießerei in einer Straßenbahn sowie an weiteren Stellen mindestens drei Menschen getötet und fünf weitere Personen verletzt.

Jüngsten Informationen zufolge soll der Verdächtige Tanis in der Türkei geboren sein. Im Netz wurde zuvor via Twitter ein Foto des Mannes veröffentlicht.

#BREAKING De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070

Ein türkischer Geschäftsmann in Utrecht sagte gegenüber BBC Turkey, dass Gökmen im Tschetschenien-Krieg gekämpft habe. Vor einigen Jahren sei er wegen Kontakten zur Terrormiliz Islamischer Staat* (IS) festgenommen und wieder freigelassen worden.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sprach von einem „Anschlag”: „Unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden”, so Rutte. Gewalt habe unschuldige Menschen getroffen. „Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation.”

Der Bürgermeister von Utrecht, Jan van Zanen, sagte: „Es ist heute ein schwarzer Tag für unsere Stadt Utrecht.”

Aufgrund des Vorfalls wurde im niederländischen Regierungszentrum, dem Binnenhof in Den Haag, vor dem Parlament und dem Amtssitz des Ministerpräsidenten die Polizeipräsenz verstärkt. Zudem haben die Behörden der Niederlande die höchste Terrorwarnstufe für die Region Utrecht ausgerufen.

