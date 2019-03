„Ekelhaft“: Toter Wal mit 40 Kilo Müll im Bauch auf Philippinen gestrandet – FOTO

An der philippinischen Küste in der Provinz Compostela Valley ist ein toter Wal mit 40 Kilogramm Plastik im Magen angeschwemmt worden. Über den Fund haben die Forscher des örtlichen D' Bone Collector Museums auf Facebook berichtet.

Nach der Untersuchung des Kadavers stellten sie fest, dass der Cuvier-Schnabelwal unter anderem 16 Reissäcke aus Kunststoff, vier Säcke aus dem Bananenanbau und eine Menge von Einkaufstüten verschluckt hatte.

Die Meeresbiologen schrieben in einem Posting, sie hätten noch nie so viel Plastik im Magen eines Wals gesehen. Nach ihrer Einschätzung war das Tier an den Folgen des Plastikmülls im Bauch verendet. „Es ist ekelhaft. Die Regierung muss Maßnahmen gegen diejenigen ergreifen, die die Flüsse und den Ozean als ein Müllcontainer benutzen”, betonten die Forscher.

