Utrecht: Polizei widerspricht Bürgermeister – Verdächtige nicht freigelassen

Nach den Schüssen in einer Utrechter Straßenbahn sind laut der Polizei noch immer drei Verdächtige in Gewahrsam. Die Behörde widersprach am Dienstag in einer Mitteilung auf Twitter Bürgermeister Jan van Zanen, der zuvor im Radio verkündet hatte, dass zwei Verdächtige freigelassen worden seien und nur noch der Hauptverdächtige festgehalten werde.

Die Polizei teilte dagegen mit, auch die beiden anderen Männer stünden noch unter Verdacht und seien weiter festgenommen.

„Was die drei Tatverdächtige betrifft, die im Zusammenhang mit dem Schießvorfall am Platz des 24. Oktober in Utrecht festgenommen worden sind, so befinden sich diese drei Personen immer noch in Haft und sie sind immer noch unter Verdacht”, so die Polizei via Twitter am Dienstag.

Wat betreft de drie verdachten die zijn aangehouden in verband met het schietincident aan het #24oktoberplein in #Utrecht. Deze drie personen zitten nog vast en zijn nog altijd verdachte. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 19. März 2019

​Zuvor teilte Bürgermeister Jan van Zanen, es habe sich herausgestellt, dass zwei Verdächtige freigelassen worden seien. Es habe sich herausgestellt, dass sie nichts mit der Tat zu tun hätten, sagte Jan van Zanen im niederländischen Radio.

Nur der Hauptverdächtige werde jetzt noch festgehalten. Eine Polizeisprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie könne die Freilassung der beiden Männer noch nicht bestätigen, aber der Bürgermeister habe es offenbar so mitgeteilt.

Durch die Schüsse waren am Montag drei Menschen getötet und fünf teils lebensgefährlich verletzt worden.

Zuvor war berichtet worden, dass nach den Schüssen in einer Straßenbahn im niederländischen Utrecht die Polizei auf neue Erkenntnisse zum Tatmotiv hofft. Der 37 Jahre alte Hauptverdächtige sollte nach seiner Festnahme am Montagabend weiter vernommen werden. Die Polizei hält einen Terrorakt, aber auch eine Beziehungstat für möglich.