Schulbus in Aleppo beschossen: Kind tot – TV

Terroristen haben im syrischen Aleppo einen Schulbus beschossen. Dabei ist ein Kind ums Leben gekommen, berichtet das staatliche Fernsehen Syriens am Dienstag.

„Im Ergebnis des Beschusses eines Schulbusses am Platz an-Nauras im Berzirk as-Sachra durch Terroristen ist ein Kind durch die Kugel eines Scharfschützen gestorben“, teilte der Sender Ikhbariya unter Berufung auf einen Korrespondenten mit.

In den Bezirken Rashidin-4 und Rashidin-5 am Westrand von Aleppo haben sich Terroristengruppen eingenistet. Sie beschießen regelmäßig Wohnviertel der Stadt mit hausgemachten Raketen und Minenwerfern. Darüber hinaus beschießt ein Scharfschütze in der Umgebung des Wohnbezirks as-Sachra gezielt Militärs und Zivilisten.