Attentäter von Christchurch dürfte Deutschland und Österreich bereist haben – Medien

Das Portal verweist auf entdeckte Online-Archive und Screenshots. Demnach würden die geposteten Bilder darauf hindeuten, dass sich Tarrant bei seiner Weltreise auch zweimal in Österreich aufgehalten hat — und zwar im Herbst 2018. In Wien könnte er die Nationalbibliothek und das Heeresgeschichtliche Museum besucht haben.

Ich habe Hunderte Fotos seiner Weltreise ausgewertet: #Christchurch-Attentäter Brenton Tarrant ist gezielt zu Kreuzritter-Orten in Europa gereist, war viel in Österreich (und kurz in Deutschland) https://t.co/G23PZ5SCkA pic.twitter.com/E3KzPPhywT — Lars Wienand (@LarsWienand) March 18, 2019

Auch Fotos von Friesach in Kärnten und dem Wappensaal des Landeshauses in Klagenfurt, dem Christkindlmarkt in Salzburg sowie den Krimmler Wasserfällen im Nationalpark Hohe Tauern habe der Rechtsextremist ins Internet gestellt. Darüber hinaus dürfte er einen Ausflug nach Deutschland unternommen haben, da einige Fotos das Schloss Neuschwanstein in Bayern zeigen.

© Sputnik / Angriff auf Moscheen in Neuseeland

Laut „t-online" hat er Schauplätze mittelalterlicher Kriegsherren bereist und ist auf seinem Trip durch Europa wohl „den Spuren der Kreuzritter" gefolgt. Im Herbst 2018 sei er in Bulgarien, Rumänien und Ungarn gewesen.

Zudem habe Tarrant in der zweiten Jahreshälfte 2016 Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kroatien besucht. Medienberichten zufolge frequentierte er historische Schlachtstätten, an denen Gefechte gegen Muslime stattgefunden hatten.