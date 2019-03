Das sind die teuersten Städte der Welt

Das britische Marktforschungsunternehmen Economist Intelligence Unit (EIU) hat seine Liste der teuersten Städte der Welt präsentiert. Wohnen, Essen, Nahverkehr: In welcher Stadt gibt man am meisten Geld aus?

Die teuersten Städte der Welt sind laut dem EIU Singapur, Paris und Hongkong. Die Lebenskosten in diesen drei Städten sind um sieben Prozent höher, als beispielweise in New York, das den 7. Platz in diesem Rating belegte. In den vergangenen fünf Jahren galt nur Singapur als teuerste Stadt der Welt.

© Sputnik / Oleg Lastotschkin In diesen Städten lebt es sich gut und schlecht

Den drei Spitzenreitern folgen in diesem Jahr die Städte Zürich (4. Platz) und Genf sowie Osaka (5. Platz).

Die günstigsten Städte sind Caracas, Damaskus und Taschkent.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Diese Länder haben die sauberste Luft der Welt<<<

Das Institut verglich für sein Rating die Lebenshaltungskosten in 133 Städten weltweit. Dafür wurden die Preise für 160 Produkte und Dienstleistungen herangezogen.