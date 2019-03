Roskosmos will „sehr bald” Astronauten zum Mond schicken

Ustimenko bestätigte am Dienstag vor der Presse, dass der Flug „sehr bald” stattfinden werde.

Laut Jennifer Fogarty, Wissenschaftlerin der US-Raumfahrtbehörde Nasa, haben Russland und die USA dafür vorläufige informelle Vereinbarungen bereits getroffen.

In Moskau hat am Dienstag ein Langzeitexperiment zur besseren Vorbereitung künftiger Raumfahrer auf Flüge ins All begonnen. Im Rahmen des Projekts „Sirius“ wird der Mondflug einer sechsköpfigen Besatzung simuliert. Die Crewmitglieder werden vier Monate in einem nachgebauten Raumschiff leben.

Zuvor hatte ZNIImasch, das zentrale wissenschaftliche Forschungsinstitut für Maschinenbau bei der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, mitgeteilt, dass die erste russische bemannte Mond-Expedition im Jahr 2031 gestartet werden solle.

Den bemannten Flügen sollten zwei Teststarts im Jahr 2028 und 2029 mit dem Test des Start- und Landekomplexes und der Umkreisung des Mondes durch ein bemanntes Schiff vorausgehen.