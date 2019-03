Wegen Entführungsversuchs: Ehefrau von vermisstem Interpol-Chef erstattet Anzeige

Wie das Portal unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Lyon schreibt, hat Meng bereits am 26. Februar Anzeige wegen eines Entführungsversuchs durch eine organisierte Bande erstattet. Momentan laufen noch keine Ermittlungen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Wahl von Interpol-Chef: Weißes Haus unterstützt südkoreanischen Bewerber<<<

© AP Photo / Du Yu/Xinhua Vermisster Interpol-Präsident zurückgetreten

Nach Reuters-Informationen beantragte Grace Meng im Januar politisches Asyl in Frankreich. Das Gesuch begründete sie damit, dass sie sich bedroht fühle und Angst um ihre Familie habe.

Der ehemalige Interpol-Chef war im September 2018 nach seiner Rückkehr nach China verschwunden. Am 29. September reiste der 64-Jährige von Frankreich in seine Heimat. Danach brach der Kontakt zu Meng Hongwei ab. Mengs Ehefrau alarmierte deshalb die Behörden in Lyon, dem Interpol-Sitz in Frankreich, und gab eine Vermisstenanzeige auf.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Peking verdächtigt Ex-Interpol-Chef der Korruption – Ministerium<<<

Die chinesischen Behörden teilten danach mit, gegen Meng Hongwei seien wegen des Verdachts auf Korruption Ermittlungen eingeleitet worden. In der Folge verkündete Interpol den Rücktritt seines Präsidenten, nachdem sein Rücktrittsschreiben eingegangen war.