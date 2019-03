Extrem-Fotoshooting: Riesenwelle fegt Touristin von Klippe – VIDEO

In der Videoaufnahme dieses Augenblicks ist zu sehen, wie die Touristin an der Klippe posiert und plötzlich von einer großen Welle, die just auf die Klippe aufgeschlagen hatte, erwischt wird. Das Video unterbricht, als nichts mehr zu erkennen ist. Nach mehreren Sekunden setzt die Aufnahme wieder ein und zeigt die junge Frau wohlauf.

Die Touristin wollte in ihrem Urlaub anscheinend ein tolles Foto, vermutlich mit einem Wellenaufschlag auf der Klippe im Hintergrund, von sich machen lassen.

Das Foto und das entsprechende Video sind tatsächlich außergewöhnlich, allerdings hätte der Preis dafür sehr hoch sein können. So hat die Frau dies zum Glück heil überstanden.

