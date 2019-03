Gottschalk kehrt zurück zu „Wetten, dass…?“

Das ZDF bestätigt Gerüchte, dass Fernsehmoderator Thomas Gottschalk noch einmal die damalige Erfolgsshow "Wetten, dass…?" moderieren wird. In einem Interview kündigt der Unterhaltungschef des Senders an, Gottschalk werde die Sendung zu seinem 70. Geburtstag präsentieren. Dieser ist am 18. Mai, ob genau an diesem Datum auch die Ausgabe von „Wetten, dass…“ ausgestrahlt wird, ist noch unklar.

Thomas Gottschalk moderiert noch einmal „Wetten, dass..?“ https://t.co/5whe8mNqNS — WELT News (@WELTnews) 20 марта 2019 г.

​Am 26. September 1987 übernahm Gottschalk vom Showerfinder Frank Elstner die Sendung Wetten, dass..?. Mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung vom 26. September 1992 bis zum 27. November 1993, als Wolfgang Lippert durch die Sendung führte, moderierte er die Sendung bis zum 3. Dezember 2011.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Millionen mit Bitcoins? Wolfgang Lippert offenbar Opfer von Fake News<<<

Erst kürzlich startete eine weitere Sendung mit Gottschalk. Es handelt sich dabei um eine neue Literatursendung im Bayerischen Fernsehen. Gottschalk machte zuletzt Schlagzeilen, da er sich nach mehr als 40 Jahren Ehe von seiner Frau Thea getrennt hatte.